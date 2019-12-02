Экс-главу ГУ МЧС Кемеровской области отдали под суд по делу «Зимней вишни»

Генпрокуратура передала в суд дело против экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного госинспектора города по пожарному надзору Григория Терентьева по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева», – сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, передает ТАСС.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу.

Чиновников обвиняют, в зависимости от роли каждого, по статьям «Присвоение или растрата», «Халатность», «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что обвинение ходатайствовало об освобождении из-под стражи под домашний арест обвиняемых по этому делу Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина.

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.