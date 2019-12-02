Администрация «Бутырки» поставила историка Соколова на учет

Администрация СИЗО «Бутырка» поставила на учет историка Олега Соколова, арестованного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, как склонного к суициду, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Меркачева сообщила, что администрация «Бутырки» поставила Соколова «на учет как склонного к самоубийству», передает ТАСС.

«Это связано с его попыткой свести счеты с жизнью, предпринятой в ходе следственных действий в Петербурге», – сказала она.

По словам члена ОНК, историка содержат в психиатрическом отделении «Бутырки» в целях проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору.

По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.