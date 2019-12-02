Первые транспортные Ми-38Т начали поступать в войска

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен Минобороны, вторая машина будет передана до конца года, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Первая машина уже поставлена заказчику, она находятся в опытной эксплуатации. До конца года передадим Минобороны вторую машину», – передает РИА «Новости» слова Богинского.

Дальность полета нового вертолета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1 тыс. километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.



Богинский добавил, что специальный летный отряд «Россия» получит в 2020 году первые два вертолета Ми-38.

«Работы по производству этих вертолетов уже начались», – сказал он.

Он отметил также, что серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году.

«Мы планируем начало серийных поставок Ми-62 на конец 2020 - начало 2021 годов. Как только завершим процесс сертификации, сразу начнем поставку», – сказал Богинский.

При этом он подчеркнул, что производство вертолетов будет вестись параллельно с сертификацией.

«На данном этапе вертолет Ка-62 проходит этап заводских эксплуатационных испытаний», – отметил Богинский.

По его словам, уже заключено «мягкое» соглашение на поставку четырех Ка-62 для администрации Приморья.

Напомним, в сентябре Богинский рассказал, что серийное производство новейшего легкого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году.