Иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке в Стамбуле

В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые прошла божественная литургия на украинском языке, ее провели иерархи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

На странице ПЦУ в Facebook сообщается, что «впервые на украинском языке совершалась божественная литургия иерархами Православной церкви Украины».

В богослужении, которое состоялось в воскресенье, приняли участие митрополиты Луцкий и Волынский Михаил, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архимандрит Харлампий, который окормляет украинскую общину в Стамбуле, а также представители украинской власти – заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

Митрополит Михаил поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за большую заботу об Украине и отметил, что тот не только предоставил томос, но «продолжает и дальше трудиться» для того, чтобы ПЦУ «вошла в полное общение с другими поместными церквами».

Ранее греческие митрополиты потребовали собрать всеправославный собор по Украине из-за церковного раскола в этой стране.

До этого архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ, что привело к расколу внутри Элладской церкви, с главой которой РПЦ прекратила евхаристическое общение.

Патриарх Кирилл выразил уверенность, что за признанием Элладской церковью ПЦУ стоит попытка оторвать греческий мир от России.

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