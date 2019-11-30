Греческие митрополиты потребовали собрать всеправославный собор по Украине

Четыре греческих митрополита призвали собрать всеправославный собор для обсуждения раскола на Украине из-за решения Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил греческий сайт церковных новостей «Трибуна православия».

Выступившие против признания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) греческие митрополиты Дриинупольский, Погонианский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский и Антикифирский Серафим и Этолийский и Акарнанийский Космас подписали открытое письмо патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с призывом объявить всеправославный собор, передает ТАСС.

В письме отмечено, что «епископы и предстоятели церквей несут ответственность перед Богом за то, чтобы поддерживать и никоим образом не вмешиваться в каноническое, экклезиологическое и литургическое единство церкви».

Митрополиты подчеркнули, что в случае с украинской «автокефалией» абсолютно безосновательны утверждения об успешном восстановлении единства церкви с введением в нее нераскаявшихся, лишенных сана, преданных анафеме и не имеющих рукоположения раскольников. В то же время это привело к прекращению церковного общения с канонической Украинской православной церковью митрополита Онуфрия и Русской православной церковью, имеющими тысячи приходов и миллионы верующих, указано в письме.

Говоря о решении Варфоломея отозвать томос 1686 года о передаче территории современной Украины в юрисдикцию Русской церкви, иерархи отметили, что сам Варфоломей признавал юрисдикцию РПЦ в письме патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

Митрополиты уверены, что решения патриарха Константинопольского о восстановлении нераскаявшихся и преданных анафеме представителей двух раскольнических структур Украины были недействительными.

Напомним, в октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ, что привело к расколу внутри Элладской церкви, с главой которой РПЦ прекратила евхаристическое общение. Патриарх Кирилл выразил уверенность, что за признанием Элладской церковью ПЦУ стоит попытка оторвать греческий мир – от России.

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