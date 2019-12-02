Представитель Минобороны получил срок за взятку при госприемке

Миасский горсуд Челябинской области признал представителя Минобороны виновным в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК и приговорил к трем годам лишения свободы, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Миасский городской суд приговорил представителя Минобороны, причастного к передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 6 млн рублей и лишением права занимать должности в военных представительствах Минобороны сроком на три года», – передает ТАСС сообщение УФСБ по Челябинской области.

Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года.

Судом установлено, что с 2013 года представитель ежемесячно выступал посредником при передаче взяток уполномоченному за госприемку. Сумма взяток колебалась от 300 до 750 тыс. рублей. Их платили коммерческие предприятия за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа. Общая сумма взяток составила 27 млн рублей.

Уполномоченный за госприемку изделий ранее был осужден Магнитогорским гарнизонным военным судом на пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 28,8 млн рублей.

Напомним, в июле Главная военная прокуратура сообщала, что бывшего начальника группы военного представительства Минобороны подозревают в Саратове в получении взятки в 1,7 млн рублей для оплаты ипотеки, сообщила Главная военная прокуратура.