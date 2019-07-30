Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении взятки для оплаты ипотеки

Бывшего начальника группы военного представительства Минобороны подозревают в Саратове в получении взятки в 1,7 млн рублей для оплаты ипотеки, сообщила Главная военная прокуратура.

Преступление выявлено надзорным ведомством при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции, приводит РИА «Новости».

«Установлено, что бывший начальник группы военного представительства обратился к руководству предприятия, где он осуществлял контроль качества и приемку военной продукции, с просьбой оказать содействие в оплате ипотечного кредита за приобретение квартиры. В последующем за обещание общего покровительства им была получена взятка в размере 1,7 млн рублей», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, рекордсменом России по взяткам стал глава одного из отделов ФСБ полковник Кирилл Черкалин, у которого изъяли 12 млрд рублей.

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