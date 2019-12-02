В Брянской области утонули трое школьников

Три подростка 11, 12 и 13 лет утонули в реке Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщили в региональном главке МЧС.

Как сообщил информированный источник в региональном СК, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, ребята провалились под лед», – сообщил источник «Интерфакс».

Сообщается также, что погибшие были учениками местной школы.

Напомним, автобус с туристами слетел в реку с моста под Читой в воскресенье. Причиной, по предварительным данным, является лопнувшее колесо автомобиля. Сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших. Позднее число погибших выросло до 20. Всего в автобусе было 44 человека.

Причем долгое время автобус не могли перевернуть, так как он упал крышей на лед и мог провалиться. Однако спасатели с помощью автокрана все же смогли его поставить на колеса и продолжили спасательную операцию.