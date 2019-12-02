Стали известны регионы с самой большой разницей в зарплатах

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тыс. рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствуют результате исследования.

Из результатов исследования РИА «Новости» следует, что индекс Джини, показывающий, насколько отличаются доходы наиболее богатых и бедных, в последние годы сохранялся в России на уровне 0,4, в то время как в странах Европы он в основном находится в диапазоне от 0,25 до 0,35, а, например, в США он составлял 0,45, в Китае – 0,47, в Бразилии – 0,5 (чем индекс выше, тем сильнее дифференциация).

Исследование также показывает, что различия в доходах в России основаны на региональной дифференциации.

Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году является Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тыс. рублей.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ (прошлогодний лидер рейтинга), который может похвастать долей высокооплачиваемых работников в 31,7%, тогда как годом ранее таких было 27%.

На третью позицию по доле высоких зарплат поднялась Москва с результатом 27,4%, хотя годом ранее столичный регион был пятым.

В конце рейтинга представлены регионы, в которых практические нет людей с высокой зарплатой. Менее 2,5% высокооплачиваемых работников наблюдается в 44 субъектах федерации, то есть более чем в половине регионов России.

Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Кабардино-Балкарии – 0,7%. Также в конце списка располагаются Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан, у всех у них примерно по 0,9% работников имеют зарплату в 100 тыс. рублей и более.

Согласно исследованию, в 25 регионах страны доля людей, получающих менее 15 тыс. рублей в месяц, превышает 20%. Лидерство по доле низкооплачиваемых работников удержал Дагестан – 34%, а второй результат – у Карачаево-Черкессии (33%).

В целом же по России примерно 11% работников зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц

Как свидетельствуют результаты исследования, в среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в диапазоне 20-52 тыс. рублей в месяц.

Напомним, 16 ноября парламент Северной Осетии-Алании внес в Госдуму законопроект, предусматривающий установление минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы – ее уровень должен быть не ниже двух прожиточных минимумов.