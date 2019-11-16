В России предложили определить зарплатный минимум бюджетников

Парламент Северной Осетии-Алании внес в Госдуму законопроект, предусматривающий установление минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы – ее уровень должен быть не ниже двух прожиточных минимумов.

Документ был опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект касается людей «социально значимых профессий», работающих в муниципальных или государственных учреждениях – это медики, педагоги, работники сферы культуры.

Закон предлагают принять в скором времени, чтобы он вступил в силу уже 1 января 2020 года.

Возможным источником средств инициаторы назвали «доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».

Ранее Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ.