Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), согласно которому с 1 января 2020 устанавливается МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что равняется прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.

Следовательно, МРОТ вырастет на 850 рублей, или 7,5 % по сравнению с существующим на сегодняшний день, который оставляет 11 тыс. 280 рублей

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников», – цитирует РИА «Новости» пояснительную записку.

Из финансово-экономического обоснования следует, что повышение будет дифференцированным с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок и будет составлять от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 млрд рублей, из которых на работников федеральных госучреждений будет выделено 5,8 млрд, а на сотрудников региональных и муниципальных учреждений – 15,1 млрд.

Также дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млн рублей.

Показатель МРОТ влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат, при этом регионы могут самостоятельно устанавливать более высокий МРОТ.

Ранее профсоюзы потребовали внести поправки в Трудовой кодекс, определяющий, какие именно надбавки входят в МРОТ, и увеличить его до 25 тыс. рублей.