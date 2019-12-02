Близким погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье пообещали помочь с похоронами

Власти Сретенского района Забайкальского края выделили по 60 тыс. рублей для погребения 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом, сообщил глава района Алексей Закурдаев.

«Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя – погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения. (...) На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 млн рублей, по 60 тыс. рублей на каждого погибшего», – приводит слова Закурдаева ТАСС.

Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В числе опознанных – водитель из Читы и 16 пассажиров. «Все погибшие пассажиры – жители Сретенского района», – уточнил Закурдаев.

Районные власти также решат вопрос о доставке к пострадавшим в больницы Читы, Шилки и Нерчинска их родственников. «Будем совещание проводить и эти вопросы решать. Но, конечно [организуем]», – сказал Закурдаев.

Накануне губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе.

Напомним, в воскресенье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

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