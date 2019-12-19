Путин заявил о предотвращении 33 терактов в России

С начала года в России пресечены 33 теракта, заявил президент Владимир Путин на концерте в честь Дня работника органов безопасности.

«Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость», – передает его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что в последние годы число предотвращенных преступлений террористической растет.

«С начала года 54 таких преступления были пресечены, в том числе 33 теракта», – заявил президент России.

Он подчеркнул, что каждый предотвращенный теракт – это спасенные человеческие жизни. Он поблагодарил работников спецслужб в России также за то, что масштабные международные мероприятия в стране прошли без происшествий.

Отметим, что только на прошлой неделе сотрудники ФСБ и МВД задержали в российской столице пятерых членов «Исламского государства*», планировавших теракты.