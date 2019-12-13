ФСБ задержала готовивших теракты в Москве пятерых членов ИГ

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в российской столице пятерых членов «Исламского государства*», планировавших теракты, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности с МВД в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство*», в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты», – сказали в ЦОС, передает ТАСС.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров международной террористической организации. Кроме того, обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты дела арестованы, ведутся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, передает РИА «Новости».

Ранее на этой неделе глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы с начала года разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов. Согласно данным, обнародованным Национальным антитеррористическим комитетом, в 2019-м в России предотвращено 50 преступлений террористической направленности.