Глава ФСБ заявил о попытках украинских радикалов дестабилизировать обстановку в Крыму

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские радикалы по-прежнему пытаются дестабилизировать обстановку в Крыму.

«Сохраняются устремления украинских радикальных элементов к дестабилизации обстановки в Крыму», – сказал Бортников на заседании НАК в Москве, передает РИА «Новости».

«В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности. Скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов», – добавил он, передает ТАСС.

В ходе заседания было отмечено, что в этом году в России были предотвращены 50 преступлений террористической направленности, всего за год в стране совершено три таких преступления, а в 2018 году их было девять, а в 2013 году – 218.

«Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности», – продолжил Бортников.

Председатель НАК также сообщил, что с начала года «в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе девять главарей, задержан 41 бандглаварь, 241 боевик и 606 пособников».

Отмечается, что под нейтрализацией силовики понимают уничтожение боевиков.

Накануне сообщалось, что ФСБ и СК задержали финансиста ИГ* в Дагестане.