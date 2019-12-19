Путин заявил о невозможности отмены матчей Евро-2020 в России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о влиянии санкций ВАДА на проведение спортивных соревнований в России.

«ВАДА не запретило проводить соревнования, рекомендует лишь не проводить. Чемпионат по футболу все равно будет. Я встречался с руководителем этой структуры, он говорит: «Билеты проданы». ВАДА же им деньги не вернет. Мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться к соревнованиям. У нас замечательные ребята, и они не раз еще порадуют нас своими победами», – заверил Путин.

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