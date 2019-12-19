Мнения американцев об импичменте Трампу разделились

Мнения американских граждан об импичменте, объявленном президенту США Дональду Трампу, разделились поровну, сообщили СМИ.

Как свидетельствует опрос Wall Street Journal и канала NBC News, 48% опрошенных поддерживают импичмент, 48% выступают против, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 90% опрошенных сторонников Республиканской партии выступают против импичмента Трампу, в то время как 83% сторонников демократов выступают за импичмент. Что касается независимых, то 50% поддержали импичмент и отстранение президента США, 44% не поддержали.

Опрос проводился с 14 по 17 декабря и был опубликован в среду, до голосования Палаты представителей. Участие приняли 900 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,27 процентных пункта.

Ранее претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард объяснила свое решение воздержаться при голосовании по импичменту Трампу.

Напомним, Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила две статьи обвинения против американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Хозяина Белого дома обвинили в «злоупотреблении властью» и «препятствовании Конгрессу».

Трамп назвал голосование «политическим самоубийством» Демократической партии. Он также выразил уверенность, что все обвинения будут сняты во время рассмотрения этого вопроса в Сенате.

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