Песков: Путин готов дать ответ о деле Голунова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не сомневается, что Владимир Путин будет готов дать ответ о деле Ивана Голунова, если таковой будет задан на ежегодной пресс-конференции.

«Если последует, он разумеется ответит. Он же не раз уже показывал, демонстрировал, что он отвечает на любые вопросы», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, сам формат пресс-конференции 19 декабря предполагает свободное общение.

Говоря о графике российского лидера на среду, 18 декабря, Песков сообщил, что Путин продолжает готовиться к встрече с прессой.

«Президент работает в плане подготовки к пресс-конференции. Сегодня не планируется телефонных разговоров пока», – сказал он.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.

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