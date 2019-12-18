В Европе указали на интерес НАТО в газопроводе «Турецкий поток»

Взгляд
18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
Разделы

За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
Перейти а раздел…

Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

Реальные права женщин в России гораздо выше, чем во многих странах ЗападаФото: Майшев Алексей/ТАСС
Россия вновь попала на незавидное место в одном из мировых рейтингов. На этот раз речь идет о гендерном равенстве – то есть, по сути, правах женщин. Как получилось, что наша страна заняла в этом рейтинге столь низкое место, в то время как реальное положение российских женщин гораздо лучше? Подробности...
Перейти а раздел…

Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...

Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные ошибки автомобилистов зимой

    За что казнят бывших президентов

    Чьи чувства оскорбила Собчак?

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Крыму отреагировали на планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
              В Европе указали на интерес НАТО в газопроводе «Турецкий поток»Трамп обвинил Демпартию США в попытке госпереворотаРоссийские пограничники задержали пять японских судовРоссия сочла ненужным иностранное военное присутствие на Севморпути
              Джонсон запретил британским министрам посещать форум в ДавосеПутин и Макрон обсудили транзит газа через УкраинуПентагон признал слежку за российским кораблем-разведчиком «Виктор Леонов»США захотели разместить запрещенные ДРСМД ракеты в Азии
              Торговая палата США выступила против санкций в отношении госдолга РоссииЦерковный раскол на Украине перессорил кипрских священниковАмериканский генерал заявил о «разобщенности» России и Китая во время ученийБоевые лазеры «Пересвет» приступили к защите ракетных комплексов

              Главная тема


              Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

              запоздалые меры


              В США признали бессмысленность санкций против «Северного потока – 2»

              истребитель пятого поколения


              Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

              «восточный фланг»


              Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупному военному конфликту

              Видео

              правда или пропаганда


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              борьба за транзит


              Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

              ВМФ России


              Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

              ближний восток


              Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

              Новая американская ракета


              США бездоказательно хвастают победой над С-400

              Предвыборные обещания


              Глеб Простаков: Как Зеленский стал своим для украинских националистов

              Стратегическая автономия


              Василий Федорцев: Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

              Любовь и зависимость


              Марина Ахмедова: Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

              на ваш взгляд


              Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?

              В Европе указали на интерес НАТО в газопроводе «Турецкий поток»

                 18 декабря 2019, 08:14
              Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС
              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Газопровод «Турецкий поток» не должен рассматриваться только как российский проект, большинство его участников – члены ЕС и НАТО заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

              «Рассматривать «Турецкий поток» как проект, в котором доминирующую роль играет Россия, – неправильно. Давайте посмотрим на вовлеченные [в проект] страны: Россия, Турция – член НАТО, Болгария – член ЕС и НАТО, Сербия – кандидат на вступление в ЕС, Венгрия – член ЕС и НАТО. Большинство участвующих [в проекте] стран – члены НАТО. Смотреть на него только как на российский проект – нечестно» , – передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTVI слова Сийярто, комментируя высказывание бывшего посла США на Украине Джона Хербста о том, что Россия продвигает в Европе свои интересы в сфере энергетики, которые могут быть невыгодны европейским странам.

              Как отметил Сийярто, его основные интересы заключаются в том, чтобы обеспечить поставки газа в Венгрию.

              «Как я могу это сделать? Я веду переговоры с Россией, с Турцией, с Болгарией, с Сербией, чтобы построить этот новый маршрут. Что я могу сделать в этой ситуации как министр, отвечающий за переговоры по энергетике? Вести переговоры с Россией о будущих поставках газа. Почему? Потому что больше нет других возможностей», – сказал он.

              «Мы [страны Центральной Европы] должны обеспечить поставки газа, мы должны обеспечить нашу безопасность, и это очевидно, что нам необходимо вести диалог с Россией», – добавил министр.

              Напомним, 13 декабря Сийярто заявил, что Венгрия считает «Турецкий поток» наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............