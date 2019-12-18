В Европе указали на интерес НАТО в газопроводе «Турецкий поток»

Газопровод «Турецкий поток» не должен рассматриваться только как российский проект, большинство его участников – члены ЕС и НАТО заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Рассматривать «Турецкий поток» как проект, в котором доминирующую роль играет Россия, – неправильно. Давайте посмотрим на вовлеченные [в проект] страны: Россия, Турция – член НАТО, Болгария – член ЕС и НАТО, Сербия – кандидат на вступление в ЕС, Венгрия – член ЕС и НАТО. Большинство участвующих [в проекте] стран – члены НАТО. Смотреть на него только как на российский проект – нечестно» , – передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTVI слова Сийярто, комментируя высказывание бывшего посла США на Украине Джона Хербста о том, что Россия продвигает в Европе свои интересы в сфере энергетики, которые могут быть невыгодны европейским странам.

Как отметил Сийярто, его основные интересы заключаются в том, чтобы обеспечить поставки газа в Венгрию.

«Как я могу это сделать? Я веду переговоры с Россией, с Турцией, с Болгарией, с Сербией, чтобы построить этот новый маршрут. Что я могу сделать в этой ситуации как министр, отвечающий за переговоры по энергетике? Вести переговоры с Россией о будущих поставках газа. Почему? Потому что больше нет других возможностей», – сказал он.

«Мы [страны Центральной Европы] должны обеспечить поставки газа, мы должны обеспечить нашу безопасность, и это очевидно, что нам необходимо вести диалог с Россией», – добавил министр.

Напомним, 13 декабря Сийярто заявил, что Венгрия считает «Турецкий поток» наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов.

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