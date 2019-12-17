Названа причина пожара с большим числом жертв в одесском колледже

Пожар в одесском колледже, в котором погибли 16 человек, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов, заявил начальник главного управления нацполиции по Одесской области Олег Бех.

«По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов», – сказал Бех, передает УНИАН.

В полиции также отметили, что версии поджога и неосторожного обращения с огнем отклонены. Для окончательного выяснения причины планируется провести пожарно-техническую экспертизу, заключил Бех.

Напомним, 4 декабря в здании колледжа в Одессе произошел пожар. В момент возгорания там находились более 400 человек. В результате возгорания погибли 16 человек.

Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались из-за отсутствия отопления.