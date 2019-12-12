Выросло число погибших в результате пожара в одесском колледже

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 16 человек, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

В полиции сообщили, что по состоянию на 6.45 мск (7.45 мск) 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими. Жертвами пожара стали 16 человек: двое скончались в больнице, тела 14 нашли на месте трагедии, передает РИА «Новости».

Напомним, 4 декабря в здании колледжа в Одессе произошел пожар. В момент возгорания в там находились более 400 человек.

Причиной возгорания называли электрообогреватель, которым пользовались из-за отсутствия отопления, также следователи изучают в качестве версии умышленный поджог.

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