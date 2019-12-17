Американский Сенат заинтересовался мнением России о стратегии США без СНВ-3

Сенаторы США попросили и. о. директора национальной разведки страны Джозефа Магуайра предоставить доклад о возможной реакции Москвы и Пекина на отказ продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В Сенате хотят узнать, что произойдет, если СНВ-3 «не будет продлен». Сенаторов интересуют изменения, которые Россия может «внести в свои ядерные силы», а также вероятные выводы «правительства и военных России о стратегии США».

Кроме того, члены Сената интересуются, как отказ от СНВ-3 может повлиять на отношения Москвы и Вашингтона, передает ТАСС.

Аналогичные вопросы сенаторы задают относительно позиции Китая. Кроме того, у нацразведки хотят узнать, «является ли будущее соглашение о контроле над вооружениями с Китаем более или менее вероятным» без продления СНВ-3.

Сенаторы отмечают, что без СНВ-3 «ядерный арсенал России в полной мере не будет ничем ограничен». Отказ от договора, по их мнению, приведет к «негативным последствиям для США».

К Магуайру обратились демократы Роберт Менендес и Крис Ван Холлен, а также республиканец Тодд Янг.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что осква предложила Вашингтону любые варианты продления договора, но «на столе не лежит ни одного конкретного предложения» от США.

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