Boeing решила приостановить производство 737 MAX

Производство самолетов Boeing 737 MAX приостановят с января, сообщила компания.

Такой шаг объясняется тем, что «сертификация переносится на 2020 год». Как заявили в Boeing «снижение производства» даст возможность «сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов», передает РИА «Новости».

Wall Street Journal пишет, что ежемесячно производилось около 40 самолетов 737 MAX, а в резерве есть еще 400, передает ТАСС.

Издание пишет, что решение приостановить производство может привести к сокращению числа рабочих мест в компании.

В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений.

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Напомним, перед заседанием совета директоров акции Boeing упали в цене на 4%. Компания оказалась в кризисе после того, как ее самолеты Boeing 737 MAX 8 потерпели крушения в Индонезии и Эфиопии. Ряд стран приостановил эксплуатацию самолетов данной модели.

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