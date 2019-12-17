Акции Boeing упали в цене на 4%

К закрытию сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже цена на акции корпорации Boeing снизилась на 4%, сообщают СМИ.

Снижение стоимости акций связывают с тем, что компания по итогам заседания совета директоров может сократить производство Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

Напомним, после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии компания оказалась в кризисе, выпуск Boeing 737 MAX могут приостановить.