Верховный суд Украины разрешил УПЦ Московского патриархата оставить название

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оставить свое название.

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу украинского минкульта о переименовании УПЦ, передает ТАСС.

Ведомство настаивало, чтобы УПЦ указала в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

Ранее глава так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП).

До этого ПЦУ заявила, что создаст для лидера УПЦ КП Филарета Денисенко религиозную организацию в своем составе в форме миссии. Однако он заявлял, что будет «бороться до последнего».