В Москве заявили о давлении на одну из афганских сторон на встрече в Дохе

Межафганская встреча, проведенная 7-8 июля в Дохе, прошла неудовлетворительно, ее участников подвергли давлению, заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Вторая встреча была проведена в Дохе, на наш взгляд, неудовлетворительно. Во всяком случае, афганцы нам жаловались, что, в отличие от Москвы, где им была предоставлена полная свобода действий – мы не вмешивались, и они имели возможность сами за закрытыми дверями обсуждать, – в Дохе все происходило иначе. Ими пытались манипулировать», – пояснил Кабулов в интервью ТАСС.

По его словам, в майской встрече в Москве для участников создали все условия.

«Мы помогли арендовать отель, всех поселить там, предоставили им и переговорный зал, и все остальное, далее никак не вмешивались. Да, разумеется, после завершения и в перерывах между их встречами у меня были отдельные встречи с обеими сторонами: условно с кабульской делегацией и с талибами (Талибан ­– запрещенная в России организация – прим. ВЗГЛЯД). Но мы никак не присутствовали и не влияли», – отметил он.

Спецпредставитель президента выразил надежду, что запланированные переговоры межафганской группы в Пекине пройдут на должном уровне.

Кабулов добавил, что радикальное движение «Талибан» и США условились, что российская сторона и несколько других стран станут свидетелями при подписании соглашения о мире.

«Переговоры [между США и талибами] уже идут в Дохе. Я видел сообщение, что стороны взяли тайм-аут для консультаций со своим руководством: талибы со своим, [спецпредставитель США по Афганистану] Залмай Халилзад с американским Там обсуждаются серьезные вопросы создания предварительных условий для самого подписания. Сам текст уже согласован, это нам давно подтвердили и американцы, и талибы, еще в сентябре», – отметил дипломат.

Изначально талибская сторона ставила вопрос о том, чтобы Россия, Китай, Пакистан, Иран и некоторые другие страны стали гарантами соглашений.

«Но позднее, в процессе обсуждения с американцами, обе стороны сошлись на том, что все эти страны будут выступать в качестве свидетелей. Мы готовы в любом качестве участвовать, для нас важен сам факт. Нам важно, чтобы скорее это соглашение было подписано, чтобы можно было двигаться дальше», – сказал Кабулов.

Он отметил, что Россия заинтересована в успехе американо-талибских переговоров, они откроют путь для межафганских переговоров, основного этапа.

Кабулов пояснил, что Москва признает только те итоги выборов в Афганистане, которые устроят большинство афганских избирателей.

«Сожалеем, что выборы прошли таким образом и что уже более двух месяцев избирательная комиссия не может подсчитать голоса. Конечно, это радовать нас никак не может», – сказал спецпредставитель президента.

Отвечая на вопрос, признает ли Москва итоги президентских выборов в Афганистане, он пояснил, что непонятно, какая возникнет ситуация, так как два основных претендента объявили себя победителями.

«Поэтому нам нужны объективные результаты. Для нас важно, чтобы итоги голосования были признаны подавляющим большинством самих афганцев, афганских избирателей. Вот это для нас главный критерий», – подчеркнул Кабулов.

Он также отметил, что на выборах была очень низкая явка: при 9 млн избирателей в голосовании участвовали всего 1,7 млн человек.

«Это само по себе не может не настораживать. Мы помним, что в день голосования талибы воздержались от резонансных терактов, каких-то прямых угроз не было, условия для волеизъявления населения были. Ну, конечно, страхи, наверное, тоже были, как мы и предполагали, но такой низкой явки никогда в истории афганских президентских выборов после 2001 года не было», – сказал он.

Москва поддержит только честные результаты, отражающие реальное положение дел, отметил дипломат.

«Есть биометрическое голосование, когда фиксируется каждый голос, даже лицо голосующего, а в некоторых районах было традиционное – с бумажными бюллетенями. Так вот у оппозиции подозрения, что сторонники действующего президента подтасовали все 300 тыс. голосов в его пользу. Таким образом, если они будут учитываться, он как бы побеждает, что они считают нечестным. В этой обстановке нам очень сложно судить», – пояснил Кабулов.

Он отметил, что подобные взгляды поддерживает и Турция.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.