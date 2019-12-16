В Москве заявили о давлении на одну из афганских сторон на встрече в Дохе

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

Израиль использует авиацию, чтобы припугнуть турецких буровиковФото: Amir Cohen/Reuters
Турецкие боевые дроны размещают на Северном Кипре для присмотра за израильтянами. Израильская авиация угрожающе зависает над турецкими буровиками, а турецкий военный корабль прогоняет израильское научное судно. В нейтральных водах Восточного Средиземноморья разгорается новый ближневосточный конфликт из-за месторождений газа. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...

Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
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              В Москве заявили о давлении на одну из афганских сторон на встрече в Дохе

              16 декабря 2019, 16:01

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Межафганская встреча, проведенная 7-8 июля в Дохе, прошла неудовлетворительно, ее участников подвергли давлению, заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

              «Вторая встреча была проведена в Дохе, на наш взгляд, неудовлетворительно. Во всяком случае, афганцы нам жаловались, что, в отличие от Москвы, где им была предоставлена полная свобода действий – мы не вмешивались, и они имели возможность сами за закрытыми дверями обсуждать, – в Дохе все происходило иначе. Ими пытались манипулировать», – пояснил Кабулов в интервью ТАСС.

              По его словам, в майской встрече в Москве для участников создали все условия.

              «Мы помогли арендовать отель, всех поселить там, предоставили им и переговорный зал, и все остальное, далее никак не вмешивались. Да, разумеется, после завершения и в перерывах между их встречами у меня были отдельные встречи с обеими сторонами: условно с кабульской делегацией и с талибами (Талибан ­– запрещенная в России организация – прим. ВЗГЛЯД). Но мы никак не присутствовали и не влияли», – отметил он.

              Спецпредставитель президента выразил надежду, что запланированные переговоры межафганской группы в Пекине пройдут на должном уровне.

              Кабулов добавил, что радикальное движение «Талибан» и США условились, что российская сторона и несколько других стран станут свидетелями при подписании соглашения о мире.

              «Переговоры [между США и талибами] уже идут в Дохе. Я видел сообщение, что стороны взяли тайм-аут для консультаций со своим руководством: талибы со своим, [спецпредставитель США по Афганистану] Залмай Халилзад с американским Там обсуждаются серьезные вопросы создания предварительных условий для самого подписания. Сам текст уже согласован, это нам давно подтвердили и американцы, и талибы, еще в сентябре», – отметил дипломат.

              Изначально талибская сторона ставила вопрос о том, чтобы Россия, Китай, Пакистан, Иран и некоторые другие страны стали гарантами соглашений.

              «Но позднее, в процессе обсуждения с американцами, обе стороны сошлись на том, что все эти страны будут выступать в качестве свидетелей. Мы готовы в любом качестве участвовать, для нас важен сам факт. Нам важно, чтобы скорее это соглашение было подписано, чтобы можно было двигаться дальше», – сказал Кабулов.

              Он отметил, что Россия заинтересована в успехе американо-талибских переговоров, они откроют путь для межафганских переговоров, основного этапа.

              Кабулов пояснил, что Москва признает только те итоги выборов в Афганистане, которые устроят большинство афганских избирателей.

              «Сожалеем, что выборы прошли таким образом и что уже более двух месяцев избирательная комиссия не может подсчитать голоса. Конечно, это радовать нас никак не может», – сказал спецпредставитель президента.

              Отвечая на вопрос, признает ли Москва итоги президентских выборов в Афганистане, он пояснил, что непонятно, какая возникнет ситуация, так как два основных претендента объявили себя победителями.

              «Поэтому нам нужны объективные результаты. Для нас важно, чтобы итоги голосования были признаны подавляющим большинством самих афганцев, афганских избирателей. Вот это для нас главный критерий», – подчеркнул Кабулов.

              Он также отметил, что на выборах была очень низкая явка: при 9 млн избирателей в голосовании участвовали всего 1,7 млн человек.

              «Это само по себе не может не настораживать. Мы помним, что в день голосования талибы воздержались от резонансных терактов, каких-то прямых угроз не было, условия для волеизъявления населения были. Ну, конечно, страхи, наверное, тоже были, как мы и предполагали, но такой низкой явки никогда в истории афганских президентских выборов после 2001 года не было», – сказал он.

              Москва поддержит только честные результаты, отражающие реальное положение дел, отметил дипломат.

              «Есть биометрическое голосование, когда фиксируется каждый голос, даже лицо голосующего, а в некоторых районах было традиционное – с бумажными бюллетенями. Так вот у оппозиции подозрения, что сторонники действующего президента подтасовали все 300 тыс. голосов в его пользу. Таким образом, если они будут учитываться, он как бы побеждает, что они считают нечестным. В этой обстановке нам очень сложно судить», – пояснил Кабулов.

              Он отметил, что подобные взгляды поддерживает и Турция.

              Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.


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