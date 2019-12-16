Умер звезда сериалов Никки Хенсон

Британский актер Никки Хенсон, известный российскому зрителю по сериалам «Аббатство Даунтон», «Башни Фолти» и другим, скончался в возрасте 74 лет.

Хенсон боролся с раком около 20 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Информацию о смерти актера подтвердил его друг Ян Огилви.

«После болезни, которая началась 20 лет назад, которую (он) переносил с большой стойкостью и добрым юмором, мой старый добрый друг, мой приятель Никки Хенсон скончался», – сообщил Огилви в соцсетях.