В Раде заявили о превосходстве украинцев во владении русским языком

Жители Украины «знают русский язык лучше россиян», заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок – За жизнь» Юрий Павленко.

Так депутат прокомментировал закон о госязыке, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. По словам депутата, этот закон несет в себе не «элемент объединения» страны, а «элемент ее разъединения». Павленко добавил, что языковое разнообразие, наоборот, может усилить государство.

«Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне – да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя», – передает РИА «Новости» слова Павленко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, 10 декабря депутат, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что в Верховную раду внесен законопроект, который должен отменить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, подвергнутый критике со стороны Венецианской комиссии.

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