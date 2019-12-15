Суд назначил заседание по делу об истязаниях ребенка с помощью гречки в Омске

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива

Футбольные болельщики вполне способны вести себя приличноФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Знаменитый футболист Артем Дзюба крепко поругался с собственными болельщиками – вплоть до прямых оскорблений и матерных слов. В скандал зачем-то вмешался даже цирковой артист Эдгард Запашный. Как развивался конфликт, кто его провоцировал и каким образом происходящее может быть связано с возвращением пива на стадионы? Подробности...
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Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

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Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

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              Суд назначил заседание по делу об истязаниях ребенка с помощью гречки в Омске

              15 декабря 2019, 08:49

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Первое заседание суда по делу об истязании восьмилетнего мальчика Омске, которого отчим заставлял часами стоять на гречневой крупе, пройдет в понедельник, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

              «Мужчина находится под арестом, мать ребенка – под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоится завтра в 10.00 (7.00 мск). Взрослые обвиняются в истязании несовершеннолетнего, отчиму также вменяется умышленное причинение среднего вреда здоровью, а матери – неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», – пояснила представитель ведомства, передает ТАСС.

              В управлении опеки и попечительства региона отметили, что сейчас мальчик проживает с матерью, решение об изъятии ребенка из семьи не принималось.

              Вместе с тем, там уточнили, что мать могут лишить родительских прав.

              В пресс-службе минтруда и социального развития Омской области сообщили, что мальчик три месяца жил в реабилитационном центре.

              «Этот мужчина – отчим, поэтому прав как родитель на него [мальчика] не имеет. Опека мать прав не лишила и не ограничила в них, поэтому она пришла и забрала ребенка как официальный его представитель», – добавили в ведомстве.

              В региональном СУ СК отметили, что ребенка ставили на гречу за любые провинности.

              «Например, если не вернулся вовремя с улицы или задержался после школы. Его могли так оставить на ночь, до 4-5 часов утра. А чтобы проконтролировать, что наказание исполняется, отчим записывал все на видеокамеру», – сказала Болдинова.

              Напомним, после очередного подобного наказания мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. В результате истязаний ему понадобилась операция по удалению вросшей в кожу гречки.


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