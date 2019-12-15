Суд назначил заседание по делу об истязаниях ребенка с помощью гречки в Омске

Первое заседание суда по делу об истязании восьмилетнего мальчика Омске, которого отчим заставлял часами стоять на гречневой крупе, пройдет в понедельник, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

«Мужчина находится под арестом, мать ребенка – под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоится завтра в 10.00 (7.00 мск). Взрослые обвиняются в истязании несовершеннолетнего, отчиму также вменяется умышленное причинение среднего вреда здоровью, а матери – неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», – пояснила представитель ведомства, передает ТАСС.

В управлении опеки и попечительства региона отметили, что сейчас мальчик проживает с матерью, решение об изъятии ребенка из семьи не принималось.

Вместе с тем, там уточнили, что мать могут лишить родительских прав.

В пресс-службе минтруда и социального развития Омской области сообщили, что мальчик три месяца жил в реабилитационном центре.

«Этот мужчина – отчим, поэтому прав как родитель на него [мальчика] не имеет. Опека мать прав не лишила и не ограничила в них, поэтому она пришла и забрала ребенка как официальный его представитель», – добавили в ведомстве.

В региональном СУ СК отметили, что ребенка ставили на гречу за любые провинности.

«Например, если не вернулся вовремя с улицы или задержался после школы. Его могли так оставить на ночь, до 4-5 часов утра. А чтобы проконтролировать, что наказание исполняется, отчим записывал все на видеокамеру», – сказала Болдинова.

Напомним, после очередного подобного наказания мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. В результате истязаний ему понадобилась операция по удалению вросшей в кожу гречки.