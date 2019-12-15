Вулкан на Курилах выбросил столб пепла высотой в три километра

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту в три километра, об этом сообщили в ГУ МЧС Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 3 километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров. В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», – отметили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир Большой Курильской гряды, он является одним из самых активных вулканов Курильских островов. Последний раз вулкан извергался в 2012 году.

В декабре на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, погибли шесть человек.