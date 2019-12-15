Россияне стали предпочитать дорогие смартфоны

Спрос россиян на смартфоны в 2019 году сместился в сторону более дорогих моделей, а средняя цена на устройства за год выросла на 5% и составляет 16-17 тыс. рублей, сообщили ретейлеры электроники.

Так, по оценкам группы «М.Видео-Эльдорадо», спрос на флагманские смартфоны рос быстрее, чем на устройства из других ценовых диапазонов. «Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года», – сообщил РИА «Новости» руководитель департамента «Мобильная техника» группы Владимир Чайка.

В частности, по его словам, продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона – от 50 тыс. рублей – в сравнении с 2018 годом «увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах».

Тенденцию отметили и в Tele2. В компании рассказали, что продажи в премиум-сегменте возросли, «что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета и растущей популярностью услуг оператора у платежеспособной «цифровой» аудитории».

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Среди производителей лидерство по продажам устройств в натуральном выражении продолжает удерживать компания Samsung, далее следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Лидерство же в денежном отношении по-прежнему у компании Apple.

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») отметили, что в покупке флагманских смартфонов россиянам помогают программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой – таким образом приобретено, по данным компании, около 25% устройств.

Как отметил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов, растет также доля онлайн-продаж. «Через онлайн-каналы продано почти 3,5 млн смартфонов на общую сумму 66 млрд рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 25% в штуках и 24% в деньгах», – уточнили в компании.

В сентябре был составлен рейтинг самых популярных смартфонов.