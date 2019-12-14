Facebook решил бороться с «дезинформацией» на Украине

Социальная сеть Facebook запустит на Украине программу против «дезинформации», сообщила менеджер по публичной политике в украинском Facebook Екатерина Крук.

«Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации на Украине», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам представительницы социальной сети, на Украине будет работать «отработанная в мире» программа под названием Third-party fact-checker. Проверкой контента будут заниматься специальные фактчекинговые организации.

Она объяснила, что это работает по нескольким принципам. «Конечно, мы используем machine learning (машинное обучение – прим. ВЗГЛЯД) и просим фактчекеров проверить наши внутренние предсказания относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной», – добавила Крук.

Соответствующая программа, как ожидается, заработает на Украине со следующего года.

Крук уточнила, что Facebook будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет так называемые признаки манипуляций.

Еще в начале 2017 года газета ВЗГЛЯД писала о том, как Facebook включился в борьбу с «российской пропагандой».

Между тем в августе Life опубликовал интервью с бывшим сотрудником Facebook, который рассказал о том, кто модерирует русскоязычный сегмент соцсети, какие установки дает руководство и почему аккаунты российских лидеров мнений могут быть удалены без предупреждения.