«Мисс мира» стала представительница Ямайки

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира 2019» в Лондоне.

Россию на конкурсе представляла уроженка Ростовской области Алина Санько, которая ранее стала «Мисс Россия 2019». Девушка стала одной из 12 полуфиналисток, но в число пяти финалисток не попала, сообщает ТАСС.

Юбилейный 70-й конкурс «Мисс мира 2020» будет принимать Таиланд. По мнению организаторов «Мисс мира», цель конкурса – «поддержание мира на всей планете, создание образа выдающейся женщины и оказание поддержки детям, страдающим от голода и различных заболеваний».

В 2018 году «Мисс мира» стала мексиканка Ванесса Понсе.

Россиянки побеждали в конкурсе дважды: в 1992 году в Сан-Сити (ЮАР) титул завоевала Юлия Курочкина, а в 2008 в Йоханнесбурге (ЮАР) – Ксения Сухинова.