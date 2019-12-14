Аваков рассказал о пропаже записей с камер по делу об убийстве Шеремета

Организация убийства журналиста Павла Шеремета имеет характер спланированного и сложного с технической точки зрения преступления, на это указывает и исчезновение записей с четырех камер наблюдения, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Куда пропали записи с четырех камер наблюдения? Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам, мы не нашли четыре камеры в хороших местах с хорошим качеством. Нам сказали: «Мы отдали вам их раньше, но мы их не получили», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал«Украина» слова Авакова.

На вопрос о возможной поддержке участников преступления со стороны спецслужб он ответил: «Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некому покровителю, который их должен вытащить и защитить».

«Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута. Они спрятались после преступления, заложили машины, создавали дубли. Это сложнейшее техническое преступление», – констатировал министр.

Тем временем Печерский районный суд Киева постановил на два месяца арестовать участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Суд решил избрать содержание под стражей до 8 февраля», – сказал судья, удовлетворив ходатайство прокурора.

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».

Напомним, ранее в субботу Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу сроком на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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