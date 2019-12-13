Трамп собрался усилить наступательные возможности США с помощью космических сил

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что космическое командование США станет развивать не только оборонные, но и наступательные возможности.

«Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

В начале декабря НАТО утвердило решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса. Российский президент Владимир Путин заявил, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов рассматривает космос как театр военных действий.