Путин заявил, что США считают космос театром военных действий

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов рассматривает космос как театр военных действий.

«Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США составляют планы по боевым операциям в космическом пространстве. Соединенные Штаты создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проходят оперативную подготовку, уточнил глава государства.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», – подчеркнул Путин.

В среду НАТО утвердило решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса. Организация также постановила, что угрозами Североатлантическому альянсу являются «агрессивные действия» России и международный терроризм.