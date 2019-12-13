Школьница в Воркуте заперла вора в квартире и ушла на занятия

В Воркуте полицейские на месте преступления задержали мужчину, подозреваемого в попытке квартирной кражи. Домой незнакомца впустила восьмилетняя школьница, она же заперла его там.

По данным регионального МВД, в полицию обратилась местная жительница, заявив, что у нее в квартире находится незнакомый мужчина, передает «Интерфакс».

Выяснилось, что обнаруженный в квартире мужчина ранее на улице подошел к восьмилетней девочке, идущей в музыкальную школу. Он представился другом ее матери и рассказал, что хочет сделать женщине сюрприз. Для этого он попросил впустить его в квартиру.

Девочка согласилась, однако, уходя, закрыла незнакомца и позвонила матери.

В итоге, злоумышленник был задержан, когда складывал технику в пакет. Им оказался 26-летний житель Воркуты, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Отмечается, что возможная сумма ущерба могла составить более 37 тыс. рублей.

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