Вора в законе задержали в Москве за кражу телефона у ребенка

Полицейские задержали в Москве двоих мужчин 31 и 57 лет по подозрению в краже мобильного телефона у несовершеннолетней девочки, одним из задержанных оказался так называемый «вор в законе» по прозвищу Мамука, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на остановке общественного транспорта, расположенной на Волгоградском проспекте за совершение кражи мобильного телефона из кармана несовершеннолетней, были задержаны двое мужчин. Как установили оперативники, одним из задержанных оказался так называемый «вор в законе» по прозвищу «Мамука», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украденный мобильный телефон изъят и будет возвращен девочке. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полиция также проверяет причастность задержанных лиц к совершению подобных преступлений.

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