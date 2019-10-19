Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники полиции и бойцы СОБРа задержали мужчину 1965 года рождения в ходе штурма его дома.

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке сотрудников СОБР в рамках расследования уголовного дела по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии» задержали мужчину 1965 года рождения», – сообщили в МВД региона.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый по кличке «Костя Канский» является так называемым «вором в законе». Отмечается, что он задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали «воров в законе» с оружием.