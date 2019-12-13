Урин ответил на обвинения в расизме из-за грима в балете «Баядерка»

Большой театр не будет отвечать на обвинения американской прима-балерины Мисти Коупленд, заявившей о «расистском» гриме в балете «Баядерка», заявил гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

Ранее темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд опубликовала в Instagram фотографию, на которой изображены две балерины Большого театра на репетиции балета. Костюмы и грим танцовщиц Коупленд посчитала расизмом.

«Балет «Баядерка» прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет», – сказал Урин РИА «Новости».

Ранее западные СМИ увидели расизм в карнавальных костюмах на карнавале в Сочи.