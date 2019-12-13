Причиной смерти Лужкова могла стать ошибка немецких врачей

Журналист Андрей Караулов и ряд российских врачей выразили мнение, что причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова могла стать ошибка, допущенная немецкими медиками.

«Чекап показал, что сердце изношено... как сказали в Мюнхене, на 70%. Чтобы помочь сердцу, надо добавить стенты. Юрий Михайлович заволновался. Позвонили в Вену, где ставили первые стенты. Врачи сказали, что для срочной операции его принять не могут. Там все расписано. И тогда он согласился на операцию в Мюнхене. Во время операции хирург задел сосуд. Он лопнул. Так просто... И вот она, смерть», – написал Караулов в Facebook.

Он также предположил, что «если бы не операция на скорую руку, что если бы не те врачи, которые не знали анамнез Лужкова», бывший мэр «жил бы он и жил».

Также в Сети появились посты ряда врачей, предположивших, что причиной смерти Лужкова стала «тампонада сердца, возникшая из-за повреждения коронарных сосудов при проведении манипуляций». «Явная ятрогения (врачебная ошибка – прим. ВЗГЛЯД)», – написал в Facebook врач Руслан Басанов.

При этом медики добавляют, что если бы подобное произошло в России, то деятельностью врачей уже заинтересовались бы сотрудники Следственного комитета, в то время как в Германии «никто не сядет, никого не накажут, максимум что случится – будет иск к больнице на крупный штраф, и больница выплатит его семье погибшего».

«Это если в суде обвинение сможет доказать, что врач не сделал чего-то, чем можно было такое осложнение предсказать или предотвратить. ... Почувствуйте разницу, что называется», – написал врач-педиатр Сергей Бутрий.

При этом он предположил, что от таких мер российская медицина не станет лучше немецкой. «Единственное чего этим добьются – отучат врачей идти на оправданный риск, приучат прикрываться отговорками, бумажками, лазейками в приказах и спихиванием сложных пациентов из одной больницы в другую. Собственно, уже сейчас такое встречается все чаще», – добавил он.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-году жизни. Экс-мэра похоронили в четверг на Новодевичьем кладбище.