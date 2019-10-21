Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

              10 декабря в мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб  (фото: Паата Арчвадзе/ТАСС)
              10 декабря в мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб  (фото: Паата Арчвадзе/ТАСС)
              Будущий мэр родился в Москве 21 сентября 1936 года в семье плотника Михаила Лужкова. В 1958 году закончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «инженер-механик». Во время учебы Лужков работал дворником, разгружал вагоны  (фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости)
              Следующие 30 лет после окончания вуза Лужков работал по специальности. Сначала занимал должности научного сотрудника и завлабораторией в Институте пластмасс, затем перешел в Министерство химической промышленности СССР  (фото: Владимир Родионов/РИА Новости)
              Попутно развивалась и карьера Лужкова в политике. В 1975 году он стал депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, в 1977-м – депутатом уже Моссовета. 10 лет спустя Лужков – уже член Верховного совета РСФСР  (фото: Владимир Веленгурин/Фотохроника ТАСС)
              В июне 1991-го Лужков становится вице-мэром Москвы. А год спустя, после отставки Гавриила Попова, он возглавил столицу. Этот пост он занимал 18 лет  (фото: Олег Ласточкин/РИА Новости)
              К концу 90-х Лужков стал одним из самых авторитетных политиков в России. В 1999-м его блок «Отечество» едва не занял большинство мест в парламенте. Через два года блок объединился с недавними конкурентами и сформировал партию «Единая Россия», а сам мэр стал сопредседателем ее Высшего совета  (фото: Дмитрий Донской/РИА Новости)
              Помимо политики Лужков немало времени посвящал и изобретательству. В его активе – более сотни патентов в самых разных сферах: например, МКАД, монорельс, роторный двигатель, кулебяка и даже морс  (фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости)
              Период руководства Лужкова столицей оценивается неоднозначно. С одной стороны, при нем постоянно повышали выплаты пенсионерам, реконструировали МКАД, построили Третье транспортное кольцо и комплекс Москва-Сити, восстановили Храм Христа Спасителя и Манеж, начали сносить пятиэтажки…  (фото: Михаил Фомичев/ТАСС)
              ...А с другой – город сильно разросся, транспортная ситуация ухудшилась, было снесено множество исторических зданий. Кроме того, Лужкова неоднократно критиковали за выросший уровень коррупции в городе. «Сняли» мэра в 2010 году «в связи с утратой доверия»  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

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              Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

              В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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