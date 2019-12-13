В Кремле оценили серьезность демографической ямы в России

Российские власти направляют усилия на минимизацию последствий демографической ямы, обусловленной наследием истории страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, (...) находится собственно в своей кульминации», передает РИА «Новости».

«Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «это то наследие прошедших десятилетий, истории нашей страны, которое мы несем собственно сейчас на своих плечах».

«На минимизацию последствий вот этой демографической ямы направлены как раз нацпроект в области демографии и целый набор мер, которые призваны минимизировать негативные последствия от этого и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака «минус» в знак «плюс» в плане роста населения», – сказал Песков.

Напомним, в ноябре Счетная палата констатировала сокращение населения России. До этого сообщалось, что в России в 2018 году суммарный коэффициент рождений первого ребенка снизился до минимального значения за последние 20 лет.

При этом МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему россиянки позже создают семьи и заводят детей.

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