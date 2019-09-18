В России снизился суммарный коэффициент рождений первого ребенка

В России за 2018 год суммарный коэффициент рождений первого ребенка снизился до минимального значения за последние 20 лет. Об этом говорится в новом номере «Мониторинга социально–экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

«Суммарный коэффициент первых рождений составил по итогам 2018 года 0,66 ребенка в среднем на женщину. Такой низкий показатель первых рождений наблюдался в России лишь единожды – в 1999 году на «дне» нисходящего тренда рождаемости. Вероятнее всего, нынешнее снижение <...> отражает процесс откладывания рождения первенцев. В любом случае все меньше оснований ожидать возвращения в России всеобщей модели семьи «хотя бы с одним ребенком», – цитирует документ ТАСС.

Аналитики полагают, что такая ситуация сложилась в результате экономической рецессии, в частности, снижения реальных доходов населения с 2014 года, а также, возможно, смены поколений репродуктивного возраста.

В исследовании уточняется, что поколение 1990-х годов имеет две особенности. «Во-первых, его детство пришлось на период острого демографического кризиса, а значит, проходило среди большого количества однодетных и неполных семей, причем на фоне существенного роста бедности. Во-вторых, это первое из «цифровых» поколений, в чью жизнь сетевые технологии вошли достаточно рано, чтобы повлиять на образ жизни и базовые ценности», – говорится сообщении.

Так, в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,58 ребенка в среднем на женщину.

При этом чаще всего россиянки рожают первого ребенка в возрасте 26 лет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» потере населения в России, по ее словам, за первые четыре месяца 2019 года естественная убыль населения составила порядка 149 тыс. человек.

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