Турция отреагировала на принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян

Принятая Сенатом Конгресса США резолюция о признании геноцида армян в Османской империи угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном, заявил Фахреттин Алтун, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям», – передает ТАСС слова Алтуна.

Он подчеркнул, что «армянская резолюция», а также одобренный накануне комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США пакет санкций в отношении Турции вредит отношениям Вашингтона и Анкары.

«Санкции и угрозы не помешают [Турции] защищать интересы национальной безопасности», – заявил представитель администрации Эрдогана.

Напомним, Сенат конгресса США принял резолюцию, согласно которой Вашингтон официально признает геноцид армян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что законопроект о признании геноцида армян в США является «ударом ниже пояса» для Анкары.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом решении, на которое США не решались долгие годы.

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