Эквадор испугался запрета на ввоз бананов в Россию

Запрет Россельхознадзором поставок бананов из Эквадора в Россию станет серьезным ударом для страны, заявил посол Эквадора в России Хулио Прадо Эспиноса.

По данным Россельхознадзора, отмечается системный характер случаев выявления многоядной мухи-горбатки в партиях бананов, поставляемых из Эквадора. По данным ведомства, в партии эквадорских бананов, поступивших 11 декабря в Санкт-Петербург, вредителя обнаружили в двух случаях. Как заявляет Россельхознадзор, насекомое представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке территории России и здоровью населения.

«Если это так, то это было бы серьезным ударом. Потому что вчера у меня была видеоконференция с замдиректора Россельхознадзора, на которой мы установили механизм работы для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Теперь я позвоню ему, чтобы уточнить информацию», – сказал посол Эквадора РИА «Новости».



Агентство по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора провело расследование случаев поставки бананов с мухой-горбаткой и направит результаты российскому ведомству. На сегодняшний день Эквадор является крупнейшим поставщиков бананов в Россию.

Ранее Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставок продуктов, которые оказались заражены карантинными объектами.