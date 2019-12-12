Лоза оскорбил Любовь Успенскую

Музыкант Юрий Лоза обвинил певицу Любовь Успенскую в скудоумии и поинтересовался, умеет ли она вообще читать, после того, как исполнительница раскритиковала заявление композитора о финансировании ВСУ.

«Вы не понимаете, что она глупая? Я сказал, что к Ротару не имею никаких претензий. Она что, читать не умеет? Возьмите мой пост про Ротару – все сразу поймете. Я не знаю, кто и что напел Успенской про меня, но я написал как есть. Вы можете взять мои слова про Ротару, напишите, что Успенская прочитала. Если хотите, чтобы было смешно, выложите то, что написали Успенская и Лоза. Я не знаю, что она читает, и вообще умеет ли она читать», – заявил Лоза Nation News.

Успенская ранее раскритиковала Лозу, который предположил, что часть средств с концертов российских артистов на Украине якобы идет на финансирование ВСУ. В том числе он прокомментировал концерты Софии Ротару и заявил, что финансирование певицей украинской армии не подтверждено.