Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецов» выросло до 12

Количество пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек, сообщили в экстренных службах региона.

Там уточнили, что продолжается поиск троих пропавших, пожар пока не потушен, передает РИА «Новости».

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром, причиной названа искра, во время сварки упавшая в трюм, где находились остатки мазута. Сообщалось, что пожарные борются за живучесть единственного российского авианосца.