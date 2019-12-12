Женщин задержали в Дагестане за куплю-продажу ребенка

Четверых жительниц республики Дагестан заподозрили в купле-продаже ребенка, в отношении них возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

«По версии следствия, в ноябре 2014 года в городе Избербаше 37-летняя местная жительница по предварительному сговору с двумя своими знакомыми, с целью получения материальной выгоды, продала свою малолетнюю дочь 2014 года рождения ранее незнакомой ей женщине за 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

После того, как о факте купли-продажи стало известно, мать ребенка, чтобы уйти от уголовной ответственности, 10 декабря 2019 года написала заявление о пропаже девочки в полицию.

«Ребенок находится у семьи, которая совершила сделку, решается вопрос о его передаче в органы опеки и попечительства», – отметили в СК.

Следствию также предстоит установить ответственность должностных лиц, причастных к регистрации документов о рождении ребенка в другой семье.

В конце ноября молодую мать задержали в Москве при попытке продать ребенка.