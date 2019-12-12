Женщин задержали в Дагестане за куплю-продажу ребенка

Взгляд
12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
Разделы

Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
Перейти а раздел…

Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...

Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

    Лужков: мэр-легенда или проклятье 90-х?

      Перейти а раздел…

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»
              Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»Берлин назвал «неоправданной» высылку немецких дипломатов из РоссииПесков не согласился с сообщениями об усилении цензуры на российском ТВПутин приехал на церемонию прощания с Лужковым
              Подлодка затонула в Приморье по пути на утилизациюВ российские аэропорты вернули курилкиПарламент Грузии эвакуировали из-за химической атакиГермания заявила о праве ЕС определять энергетическую политику без участия США
              При крушении «Ночного охотника» на Кубани погибли замкомандира полка и командир эскадрильиОбвиняемые в изнасиловании дознавательницы в Уфе выступили с последним словомВ США назвали самые мощные флоты мираЭксперт оценил вероятность признания России в США спонсором терроризма

              Главная тема


              Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

              похороны экс-мэра Москвы


              Родственники Лужкова объяснили, почему гроб был закрыт

              украинский сериал


              Кононенко объяснил отмену показа «Слуги народа» на российском ТВ

              «северный поток – 2»


              В Германии обвинили Меркель в капитуляции перед США

              Видео

              Диалог Путина и Сокурова


              Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

              25 лет назад


              Как Чечня едва не развалила Россию

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Россия – США


              Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

              Неуклюжие действия


              Юрий Зайнашев: Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Итоги референдума


              Игорь Окунев: На карте мира появилась новая страна

              Нормандский формат


              Андрей Манчук: Украина обречена на вечную войну

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?

              Женщин задержали в Дагестане за куплю-продажу ребенка

              12 декабря 2019, 14:18

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Четверых жительниц республики Дагестан заподозрили в купле-продаже ребенка, в отношении них возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

              «По версии следствия, в ноябре 2014 года в городе Избербаше 37-летняя местная жительница по предварительному сговору с двумя своими знакомыми, с целью получения материальной выгоды, продала свою малолетнюю дочь 2014 года рождения ранее незнакомой ей женщине за 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

              После того, как о факте купли-продажи стало известно, мать ребенка, чтобы уйти от уголовной ответственности, 10 декабря 2019 года написала заявление о пропаже девочки в полицию.

              «Ребенок находится у семьи, которая совершила сделку, решается вопрос о его передаче в органы опеки и попечительства», – отметили в СК.

              Следствию также предстоит установить ответственность должностных лиц, причастных к регистрации документов о рождении ребенка в другой семье.

              В конце ноября молодую мать задержали в Москве при попытке продать ребенка.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............