Названы вероятные сроки падения на Землю нового «Челябинского метеорита»

Небесные тела диаметром порядка 15 метров, аналогичные Челябинскому метеориту, входят в атмосферу Земли раз в 30 лет, рассказал начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

«Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как 1 раз за 300 лет, а тела размером 15 метров – раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита», – передает РИА «Новости» слова Бакараса.

Напомним, 15 февраля 2013 года метеорит диаметром около 17 м вошел в земную атмосферу, вызвав сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области.

Метеоритный дождь наблюдали жители пяти регионов: Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии.

В Челябинске ударная волна повредила наружное остекление более чем в 4 тыс. жилых зданиях. При этом пострадало более 1,5 тыс. человек, в том числе более 300 детей. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

Метеорит «Челябинск» стал самым крупным небесным телом, упавшим на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году. В феврале прошлого года специалисты установили точный вес основного осколка метеорита, который удалось поднять со дна озера Чебаркуль. Он составил 654 кг.